Israel encerra corredor humanitário em Gaza: 'Zona de combate'

O Exército de Israel encerrou hoje o corredor humanitário na Cidade de Gaza, atingida pela fome. A força militar do país afirmou que o local agora é tratado como uma zona de combate perigosa.

O que aconteceu

Exército de Israel declara a Cidade de Gaza "uma zona de combate perigosa". A força militar do país afirmou nas redes sociais que o anunciou ocorre após uma avaliação situacional e seguindo recomendações do escalão político israelense. "A partir de hoje às 10h, a pausa tática local na atividade militar não se aplicará à área da Cidade de Gaza, que constitui uma zona de combate perigosa."

Pausas permitiam a entrada de alimentos. Era durante a suspensão do conflito no local que o corredor humanitário atuava, com entrega de alimentos e ajuda médica.