Primeira-ministra da Tailândia é destituída do cargo por violação ética

A primeira-ministra da Tailândia, Paetongtarn Shinawatra, foi destituída hoje após um ano no cargo. O Tribunal Constitucional do país alegou violação ética.

O que acontece

Telefonema com presidente do Senado do Camboja motivou decisão. No veredito, a corte afirmou que Paetongtarn Shinawatra, de 39 anos, não defendeu os interesses da Tailândia após o vazamento da ligação. Ela foi suspensa das atividades em 1º de julho por violação ética.

Conflito entre Tailândia e Camboja. Na conversa, que se tornou pública em meados de junho, Paetongtarn se dirigiu a Hun Sen, presidente do Senado do Camboja, como tio, criticou um comandante do Exército e disse que o ajudaria se houvesse algo que pudesse fazer. Na época, os dois países enfrentavam tensões na fronteira, que evoluiu para um conflito, durou cinco dias e matou 40 pessoas. As famílias Shinawatra e Sen foram próximas por anos.