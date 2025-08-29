Rússia volta a atacar Ucrânia e mantém 100 mil soldados russos na fronteira

A Rússia realizou uma série de ataques com drones no centro-leste da Ucrânia, informou a administração militar da área hoje. Paralelamente, cerca de 100.000 soldados russos cercam a região e se preparam para uma incursão por terra, segundo Kiev.
O que aconteceu
Ataques aéreos deixaram dois mortos e um ferido em Dnipropetrovsk na noite de ontem. Em post no Telegram, o comandante da administração militar da região, Sergii Lisak, informou que oito drones russos foram derrubados pela Defesa ucraniana.
Soldados do país invasor entraram na região. Moscou reivindica avanços desde julho, mas Kiev só reconheceu a presença de militares rivais na área na última terça-feira.
Infelizmente, duas pessoas morreram - um homem e uma mulher. (...) Uma mulher de 50 anos ficou ferida. Ela recebeu assistência no local.
Comandante da administração militar de Dnipropetrovsk, Sergii Lisak
Zelenszky afirma que 100.000 soldados russos se preparam para atacar
Rússia concentra militares perto da cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse a jornalistas hoje que a tropa rival se prepara para realizar "ações ofensivas".
O inimigo está se concentrando lá. Até 100.000 soldados, foi o que tivemos esta manhã. De qualquer forma, eles estão preparando ações ofensivas.
Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky
Ucrânia pede aumento da pressão contra Putin
Apesar de esforços da comunidade internacional, não foram registrados resultados concretos para acordo de paz. Neste contexto, Zelensky voltou a pedir em reunião com líderes europeus hoje que os países elevem a pressão para que o presidente russo, Vladimir Putin, aceite se reunir com ele para negociar o fim do conflito.
Apelo foi feito ao comentar ataque em larga escala contra Kiev, realizado na madrugada de ontem. A ofensiva deixou pelo menos 23 mortos.
"Putin não fez o que disse", disse Zelensky. A fala foi em referência ao que foi combinado na reunião de 15 de agosto, no Alasca, com o presidente dos EUA, Donald Trump. "É hora de agir e enviar um sinal contundente", apelou.
Macron "cruza a linha da decência" ao chamar Putin de "ogro"
Na semana passada, presidente da França, Emmanuel Macron, chamou Putin de "um ogro às nossas portas". O país europeu é aliado da Ucrânia e alvo frequente de críticas dos russos.
Moscou classificou comentário como "insulto de baixo nível". A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse hoje a jornalistas que Macron falou de maneira imprópria. "Isso não é digno de um chefe de Estado", afirmou.
*Com informações da AFP e da Reuters.
