Rússia volta a atacar Ucrânia e mantém 100 mil soldados russos na fronteira

Soldados do país invasor entraram na região. Moscou reivindica avanços desde julho, mas Kiev só reconheceu a presença de militares rivais na área na última terça-feira.

Infelizmente, duas pessoas morreram - um homem e uma mulher. (...) Uma mulher de 50 anos ficou ferida. Ela recebeu assistência no local.

Comandante da administração militar de Dnipropetrovsk, Sergii Lisak

Zelenszky afirma que 100.000 soldados russos se preparam para atacar

Rússia concentra militares perto da cidade de Pokrovsk, no leste da Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse a jornalistas hoje que a tropa rival se prepara para realizar "ações ofensivas".

O inimigo está se concentrando lá. Até 100.000 soldados, foi o que tivemos esta manhã. De qualquer forma, eles estão preparando ações ofensivas.

Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky

Ucrânia pede aumento da pressão contra Putin

Apesar de esforços da comunidade internacional, não foram registrados resultados concretos para acordo de paz. Neste contexto, Zelensky voltou a pedir em reunião com líderes europeus hoje que os países elevem a pressão para que o presidente russo, Vladimir Putin, aceite se reunir com ele para negociar o fim do conflito.