Surto de salmonela deixa quase 200 pessoas doentes em hotel na Espanha

Um surto de salmonela deixou quase 200 pessoas doentes em um hotel na região de Múrcia, na Espanha. Ao menos 19 pessoas foram hospitalizadas.

O que aconteceu

Até o início da tarde de hoje, 190 casos de salmonela haviam sido confirmados. Os primeiros afetados começaram a passar mal no último sábado (23). Na segunda, havia menos de 50 pessoas com sintomas, mas surto escalou ao longo da semana.

Até ontem, 19 pessoas estavam internadas no Hospital Santa Lúcia. Algumas delas tinham alta prevista para hoje e a maioria dos hóspedes não teve manifestações graves da doença.