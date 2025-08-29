Trump chama tribunal de 'altamente partidário' e diz que tarifas continuam

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu à decisão de hoje da Corte de Apelação do país que determina que ele não tem autoridade para impor tarifas com base na legislação de emergência econômica nacional, IEPAA (na sigla em inglês). Trump disse que "todas as tarifas ainda estão em vigor". A decisão estabelece que as tarifas recíprocas só valem até 14 de outubro.
O que aconteceu
Republicano chamou o tribunal de "altamente partidário". Ele acusou os juízes de decidirem "incorretamente" contra as tarifas, mas afirmou que eles sabem que o país "vencerá no final".
Trump declarou que o fim das tarifas causaria um desastre total aos EUA. O presidente alega que o cenário deixaria o país fraco financeiramente e eles precisam ser fortes, não podendo tolerar grandes déficits comerciais, tarifas injustas e barreiras comerciais impostas por outras nações.
Presidente acrescentou que recorrerá da decisão à Suprema Corte. Segundo ele, a medida deve ser mantida porque é a melhor ferramenta para apoiar as empresas estadunidenses.
Se permitida, esta decisão destruiria literalmente os Estados Unidos da América. (...) Por muitos anos, as tarifas foram permitidas a serem usadas contra nós por nossos políticos insensatos. Agora, com a ajuda da Suprema Corte dos Estados Unidos, usaremos esses recursos em benefício da nossa Nação e tornaremos a América rica, forte e poderosa novamente.
Donald Trump, em postagem no Truth Social
Entenda o caso
Tribunal de apelações declarou ilegais as tarifas recíprocas impostas por Trump em 2 de abril. Por 7 a 4, os juízes da Corte de Apelação consideraram incorreta a interpretação da Casa Branca de que a legislação de 1977 permitiria a imposição de tarifas tal como Trump as impôs.
Decisão determina que as tarifas recíprocas deixam de valer em 14 de outubro. Ainda não está claro se as outras taxas impostas sob a mesma justificativa também serão automaticamente derrubadas.
Há atualmente um processo na Corte Internacional do Comércio dos EUA questionando as tarifas sobre o Brasil. A ação usa basicamente os mesmos argumentos do caso decidido hoje para pedir sua derrubada. Em maio, a corte chegou a derrubar as tarifas de Trump, mas a administração federal conseguiu manter as tarifas enquanto recorria.
Decisão de hoje representa derrota importante para a política econômica do presidente Trump no segundo mandato. Virtualmente, todos os países do mundo foram tarifados com uma taxa base de 10%, que sofria acréscimos a depender de seu grau de protecionismo, de superávit sobre os EUA ou de outros interesses geopolíticos da Casa Branca.
