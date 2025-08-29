Trump chama tribunal de 'altamente partidário' e diz que tarifas continuam

Presidente acrescentou que recorrerá da decisão à Suprema Corte. Segundo ele, a medida deve ser mantida porque é a melhor ferramenta para apoiar as empresas estadunidenses.

Se permitida, esta decisão destruiria literalmente os Estados Unidos da América. (...) Por muitos anos, as tarifas foram permitidas a serem usadas contra nós por nossos políticos insensatos. Agora, com a ajuda da Suprema Corte dos Estados Unidos, usaremos esses recursos em benefício da nossa Nação e tornaremos a América rica, forte e poderosa novamente.

Donald Trump, em postagem no Truth Social

Entenda o caso

Tribunal de apelações declarou ilegais as tarifas recíprocas impostas por Trump em 2 de abril. Por 7 a 4, os juízes da Corte de Apelação consideraram incorreta a interpretação da Casa Branca de que a legislação de 1977 permitiria a imposição de tarifas tal como Trump as impôs.

Decisão determina que as tarifas recíprocas deixam de valer em 14 de outubro. Ainda não está claro se as outras taxas impostas sob a mesma justificativa também serão automaticamente derrubadas.

Há atualmente um processo na Corte Internacional do Comércio dos EUA questionando as tarifas sobre o Brasil. A ação usa basicamente os mesmos argumentos do caso decidido hoje para pedir sua derrubada. Em maio, a corte chegou a derrubar as tarifas de Trump, mas a administração federal conseguiu manter as tarifas enquanto recorria.