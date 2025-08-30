Ataque de Israel mata primeiro-ministro de grupo rebelde do Iêmen

Um ataque feito por Israel ao Iêmen na quinta-feira matou o primeiro-ministro do país, informaram os Houthis na tarde de hoje.

O que aconteceu

Ahmed al-Rahawi e "um número de ministros" foram mortos em um ataque aéreo em Sanaã, capital do país. O homem tinha o cargo de primeiro-ministro em áreas controladas pelo grupo rebelde.

Os mortos no ataque faziam um treinamento no momento do bombardeio, segundo as informações do governo local. As Forças de Defesa de Israel afirmaram que o ataque da quinta-feira focou em um "alvo militar terrorista".