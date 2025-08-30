Brasileiro morre na Bolívia após abordagem de guardas; mãe tenta translado

Guardas foram presos e são investigados pelo Ministério Público da Bolívia por homicídio. A família de Igor diz que recebeu a informação de que os suspeitos já foram soltos.

Câmera de segurança mostra Igor em mercado na Bolívia Imagem: Reprodução

Brasileiro era dependente químico e já tinha tido crise antes, diz mãe. "Ele saiu do prédio dele dizendo que alguém estava querendo matar ele e entrava nos lugares pedindo ajuda, e o pessoal mandava ele sair. Ele tomava calmante, remédio para dormir e tranquilizante porque era muito ansioso", explica Neidimar Oliveira Souza ao UOL.

Estudante morreu após sofrer uma pressão no tórax, diz laudo enviado pela família. "O mecanismo que causa a morte é a compressão torácica, produzida pela pressão no tórax, que impede a passagem de ar para os pulmões e impede a amplexação [expansão] e a amplexação pulmonar, causando anoxia [ausência de oxigênio] e morte", afirma o documento.

Translado do corpo

Consulado disse que o governo não pode ajudar com custos do translado, segundo mãe. "Eles já adiantaram que não é todo caso que o governo pode ajudar porque se fosse ajudar para cada caso ficaria muito caro para o Brasil".