Ex-presidente do parlamento ucraniano é morto a tiros

O ex-presidente do Parlamento Ucraniano Andriy Parubiy, 54, foi assassinado hoje em Lviv, na Ucrânia.

O que aconteceu

Parubiy foi morto a tiros por volta das 12h no horário local (6h no horário de Brasília). As circunstâncias do assassinato não foram divulgadas até o momento.

Suspeito estaria vestido de carteiro e usando uma bicicleta elétrica, segundo informações preliminares. Ele não foi identificado e uma operação de busca é realizada com forças policiais locais e nacionais.