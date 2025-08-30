Ex-presidente do parlamento ucraniano é morto a tiros

O ex-presidente do Parlamento Ucraniano Andriy Parubiy, 54, foi assassinado hoje em Lviv, na Ucrânia.
O que aconteceu
Parubiy foi morto a tiros por volta das 12h no horário local (6h no horário de Brasília). As circunstâncias do assassinato não foram divulgadas até o momento.
Suspeito estaria vestido de carteiro e usando uma bicicleta elétrica, segundo informações preliminares. Ele não foi identificado e uma operação de busca é realizada com forças policiais locais e nacionais.
Político liderou o Parlamento ucraniano entre 2016 e 2019. Ele era historiador e morava em Lviv, cidade próxima à fronteira com a Polônia.
Ele ganhou destaque ao ser uma das lideranças da Euroquadra, movimento que defendia a criação de laços mais estreitos com a União Europeia. Esse movimento foi um dos responsáveis pela derrubada do ex-presidente pró-Rússia Viktor Yanukovych em 2014.
"Terrível assassinato", diz Zelensky. Em publicação nas redes sociais, o presidente da Ucrânia confirmou a morte do ex-parlamentar e enviou condolências à família de Parubiy.
