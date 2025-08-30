Crianças de Llullaillaco: múmias incas foram achadas intactas há 26 anos

Segunda a ser descoberta no vulcão, "La Doncella" (a donzela), era uma menina de 15 anos, cujo corpo estava coberto por dois mantos externos marrons. "Seu cabelo estava penteado em muitas tranças pequenas e um cocar de penas denotava seu status como uma 'mulher eleita' —mais tarde descrita pelos conquistadores espanhóis como 'Virgens do Sol'", explica a especialista. Folhas de coca foram encontradas na boca dela, sendo que, na época, a planta era usada apenas em circunstâncias ritualísticas. A análise do cabelo da garota revelou que coca e álcool foram dados a ela antes do ritual.

Imagem: Divulgação/Museu de Arqueologia de Alta Montanha (MAAM)

Com seis anos, "La Niña Del Rayo" (a menina do raio) foi a última a ser encontrada. O nome foi escolhido pois um raio atingiu a garota quando ela já estava enterrada, afetando um braço e parte do tronco. "Ela usava um vestido sem mangas e um xale, ambos presos com alfinetes de metal, mocassins nos pés e uma placa de metal na testa", descreve o artigo.

Imagem: Divulgação/Museu de Arqueologia de Alta Montanha (MAAM)

Os três corpos foram descobertos intactos. As múmias foram enterradas em buracos naturais ampliados no leito rochoso e cobertas artificialmente. Uma fina camada de permafrost havia se formado na camada mais superficial, e os corpos estavam cercados por cinzas vulcânicas. Liderados pelo norte-americano Johan Reinhard, os arqueólogos fizeram a descoberta perto do cume do vulcão, que tem 6.739 metros de altura.

Escavações científicas conseguiram recuperar os corpos para preservação e pesquisa. Após permanecerem congelados por mais de meio milênio, os corpos apresentavam um ótimo estado de conservação.