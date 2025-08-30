Prefeito de Chicago desafia Trump e proíbe ajuda à intervenção federal

"Ele é imprudente e descontrolado", disse Johnson. "Ele é a maior ameaça à nossa democracia que já enfrentamos na história do nosso país", completou.

Hoje, Trump voltou a ameaçar intervir em Chicago. "Seis pessoas foram mortas e 24 foram baleadas em Chicago no último fim de semana, e JB Pritzker, o fraco e patético governador de Illinois, acabou de dizer que não precisa de ajuda para prevenir o crime. Ele é louco!!! É melhor ele resolver isso, rápido, ou vamos acabar com isso!", publicou em sua rede social, a Truth Social.

Casa Branca rebate falas de Brandon Johnson. "Se esses democratas se concentrassem em combater a criminalidade em suas próprias cidades, em vez de fazer campanhas publicitárias para criticar o presidente, suas comunidades estariam muito mais seguras", afirmou Abigail Jackson, porta-voz do governo, em comunicado.

Trump ordenou 'limpeza' da capital

Sob o lema "tornar D.C. segura outra vez", medida foi anunciada no último dia 11. A intervenção federal foi colocada em vigor para transformar Washington na ''capital mais bonita do mundo'', segundo Trump. Ela tem duração prevista de 30 dias.