Sem sangue e porta trancada por dentro: a morte que 'bugou' polícia dos EUA

O que parecia ser uma morte por causas naturais acabou se tornando uma investigação incomum para a polícia dos Estados Unidos. Encontrado morto em um quarto de hotel em 2010, Greg Fleniken não apresentava sinais externos de que algo violento havia acontecido com ele. No entanto, danos internos extensos no corpo da vítima intrigaram investigadores particulares, que conseguiram desvendar o que, de fato, causou a morte de Fleniken.

O que aconteceu

A rotina de Greg Fleniken envolvia viagens frequentes. Aos 55 anos, ele trabalhava como empresário do setor de petróleo e gás e passava boa parte de seus dias em quartos de hotéis espalhados pelos EUA. As informações são da revista norte-americana Vanity Fair.

Em setembro de 2010, Fleniken foi ao Texas a trabalho. Na ocasião, ele estava no quarto 348 do MCM Elegante Hotel, em Beaumont. Na noite do dia 15, Fleniken repetiu a rotina com os itens que sempre o acompanhavam: uma barra de chocolate, pipoca de micro-ondas e um cigarro. Após ligar para a esposa, Susie, ele se deitou e ligou a TV.