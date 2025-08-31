Loteria dos EUA vai pagar quase R$ 6 bilhões; brasileiros podem apostar

Premiação divulgada é bruta e reduz significativamente após a retirada de impostos ou caso o ganhador queira levar tudo de uma vez para casa. O apostador pode receber o valor total de US$ 1,1 bilhão dividido em 29 pagamentos anuais ou, caso queira receber o prêmio de uma vez só, pode optar por levar somente US$ 498,4 milhões (R$ 2,7 bilhões).

Apesar do valor bilionário, o prêmio é somente o quinto maior da história dos Estados Unidos. O maior prêmio da história do Powerball foi de US$ 2,04 bilhões (R$ 13 bilhões), levado por um jogador da Califórnia.

Assim como a Mega-Sena, a Powerball sorteia seis números, mas as chances de vitória na loteria americana são menores em relação à brasileira. Isso acontece porque, além de escolher cinco números de 1 a 69, o apostador nos EUA precisa escolher o sexto número (chamado Powerball) em uma sequência de 1 a 26, o que leva a probabilidade de acerto de 1 em 292.201.338. Na Mega da Virada, a probabilidade de faturar o prêmio é de 1 em para 50.063.860.

Como apostar na loteria americana

Para tentar a sorte do Brasil é preciso de um intermediário e um dos serviços mais conhecidos é uma plataforma de aquisição de bilhetes. O brasileiro pode fazer um cadastro na "The Lotter", uma dessas plataformas, que funciona pela internet.

Além do cadastro no site, é necessário selecionar cinco números principais de 1 a 69 e depois um número "Powerball" de 1 a 26. Na sequência, é preciso clicar em "Jogar" e fazer o pagamento do bilhete.