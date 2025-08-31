Israel estuda anexar Cisjordânia se Palestina for reconhecida, diz agência

Israel está considerando a anexação da Cisjordânia como uma possível resposta à França e a outros países que querem reconhecer o Estado palestino, segundo fontes ouvidas pela agência Reuters.

O que aconteceu

A extensão da soberania israelense à Cisjordânia estava na pauta da reunião do gabinete de segurança de Benjamin Netanyahu para este domingo (31). O gabinete de Netanyahu não comentou o assunto, mas fontes apontaram presença do tópico na agenda.

Medida seguiria aprovação de assentamentos ilegais que dividem o território da Cisjordânia. Local já estava em "fase de construção" há mais de 20 anos, mas, por pressão internacional, teve obras paralisadas em 2012. Os críticos eram aliados europeus e governos anteriores dos EUA. Agora, a expectativa é de que, caso não haja novo impedimento no assentamento, as primeiras obras para construção de apartamentos aconteçam no próximo ano.