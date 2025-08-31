Trabalhava com tecnologia, pai recente: quem era brasileiro morto em Gaza

O brasileiro Ariel Lubliner, que servia como sargento em Israel e morreu na Faixa de Gaza, trabalhava com tecnologia na cidade de Kiryat Bialik, segundo o prefeito Eli Dukorsky.

O que aconteceu

Ele e a esposa, Barbara, se mudaram há quatro anos para o bairro de Neot Afek. O casal passou a morar no local após ser selecionado em um programa habitacional do governo destinado a jovens e pessoas sem casa própria.

Ariel emigrou do Brasil, enquanto a mulher deixou a Espanha para trás. Os dois se conheceram há dez anos e se casaram em 2018, de acordo com o prefeito. O brasileiro também deixa uma filha de nove meses.