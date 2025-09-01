Vídeo mostra destruição de túneis do Hamas por Israel no sul de Gaza

Tropas destruíram estruturas do Hamas e confiscaram grandes quantidades de armas. Além disso, contribuíram para a criação do Corredor Magen Oz, uma faixa estratégica destinada a separar as áreas oriental e ocidental de Khan Yunis, dificultando a movimentação do grupo palestino na região.

No norte de Gaza, forças israelenses seguem destruindo infraestrutura do Hamas. Nas últimas 24 horas, atingiram postos de observação e uma base usada para lançar mísseis antitanque. Não Houve feridos.

Operações no norte de Gaza ocorrem antes de uma possível ofensiva na Cidade de Gaza, uma das últimas bases do Hamas, segundo a Jewish News Syndicate. A escalada militar tem gerado preocupações internacionais sobre o impacto humanitário e o risco de agravamento da crise na região.

Não é a primeira vez que o IDF destrói túneis supostamente utilizados pelo Hamas. Em agosto de 2024, as tropas israelenses demoliram um túnel de três quilômetros de extensão na Faixa de Gaza.