Menino de 11 anos é morto a tiros ao brincar de tocar campainha nos EUA

Um menino de 11 anos morreu após levar um tiro nas costas enquanto brincava de tocar campainhas no Texas, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Um menino de 11 anos que não teve seu nome divulgado morreu ontem após levar um tiro. Ele chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu.

No sábado à noite, o menino estava com outras crianças brincando de tocar a campainha e correr em Houston, no estado do Texas, nos Estados Unidos. Por volta das 23h, uma pessoa, que também não teve a identidade divulgada, o seguiu e atirou em suas costas.