Donald Trump, presidente dos EUA, tem CPF no Brasil?

Em 2013, Trump estabeleceu uma sociedade com o comentarista político Paulo Figueiredo. Figueiredo disse ao UOL que não se lembra de detalhes em relação ao documento, mas que acredita que ele foi emitido para satisfazer condições legais brasileiras e viabilizar a sociedade. "Deve ter sido uma exigência jurídica", afirmou Figueiredo.

Sociedade tinha o objetivo de construir o Trump Rio de Janeiro Hotel, na Barra da Tijuca. O empreendimento considerava, inclusive, a construção de um cassino no hotel, uma vez que o projeto de lei para legalizar as casas de jogos já tramitava no Congresso.

Mas em dezembro de 2016, semanas antes de assumir a presidência dos EUA pela primeira vez, Trump retirou sua marca do negócio. Na época, a empresa dele afirmou que a saída era motivada por atrasos no projeto e se referiu à decisão como "faxina normal" nas semanas antes de ele assumir o governo.

Empreendimento, hoje com o nome de Hotel LSH Barra, foi inaugurado em 2016 mesmo com as obras inacabadas. O financiamento do hotel chegou a ser alvo de uma investigação do Ministério Público Federal por suspeita de corrupção.

Figueiredo deixou o cargo de diretor-executivo da empresa hoteleira no final de 2015 e se mudou para os EUA. Na época, disse que Trump não tinha como saber se havia financiamento ilícito porque os investidores não tinham capital aberto.

Seu nome foi incluído na lista de procurados da Interpol. Em 2019, Figueiredo foi preso em Miami por suspeita de integrar um suposto esquema de pagamento de propinas a dirigentes do BRB, banco controlado pelo governo do Distrito Federal, em troca de recursos para a construção do extinto Trump Hotel.