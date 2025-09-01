Terremoto no Afeganistão deixa mais de 250 mortos e centenas de feridos

Pelo menos 250 pessoas morreram e mais de 500 ficaram feridas no Afeganistão depois que um terremoto de magnitude 6,0 atingiu o leste do país na noite de ontem (31), segundo autoridades locais. O número de mortos deve aumentar nas próximas horas, conforme equipes de resgate avançam pelas áreas atingidas.

O que aconteceu

Epicentro próximo a Jalalabad. O tremor ocorreu a cerca de 27 quilômetros de Jalalabad, cidade de 200 mil habitantes no leste do país, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), de acordo com o The New York Times. A capital, Cabul também sentiu os abalos durante toda a noite.

Maioria das mortes ocorreu em Kunar. De acordo com Sediqullah Quraishi Badloon, funcionário de comunicações da província de Nangarhar, local onde ao menos nove pessoas perderam a vida, disse que a maior parte das vítimas está em Kunar.