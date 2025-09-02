Amigo de jovem morto na Grécia fala pela 1ª vez: 'Usamos coisas ilícitas'

"A última lembrança que tenho é que eu estava deitado na cama e, simplesmente, apaguei." O jovem relatou que depois, acordou no hospital em Atenas. Dias depois, soube do falecimento do amigo e da repercussão do caso.

Criador de conteúdo lamentou a perda do melhor amigo. Ele disse que entrou em contato com os familiares de Yago.

Estou um pouco traumatizado com tudo isso que aconteceu. Em saber que uma escolha que nós fizemos teve um final tão trágico e triste assim. Meus sentimentos à família e amigos. Só consigo pensar na falta que o Yago vai fazer para o resto de nossas vidas. Que Deus o receba de braços abertos.

Com o rosto machucado, Ryan recebeu alta médica na última sexta-feira (29). Ele continua em Atenas, mas disse que não teve acesso a roupas outros itens pessoais por causa da investigação do caso.

Isso serviu muito de aprendizado. É muita coisa passando pela minha cabeça. A gente nunca espera que as coisas vão acontecer com a gente. A gente nunca está preparado para o pior.

Ryan Silveira

Relembre o caso

Yago Campos, brasileiro que morreu em hotel na Grécia Imagem: Reprodução / Instagram

Ryan e o amigo Yago Campos foram encontrados desacordados em uma piscina de um hotel em Mykonos, na Grécia. Yago não sobreviveu.