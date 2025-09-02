Em meio a tensão com Trump, Maduro exibe celular Huawei dado por Xi Jinping

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, exibiu seu celular da marca chinesa Huawei durante uma coletiva de imprensa ontem em Caracas, capital da Venezuela.

O que aconteceu

Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, mostrou seu celular Huawei durante uma coletiva de imprensa ontem. Ele fez elogios à marca chinesa: "Impressionante. O melhor telefone do mundo", disse.

Xi Jinping presenteou Maduro. Segundo o presidente venezuelano, o celular Huawei foi um presente de seu aliado Xi Jinping a ele.