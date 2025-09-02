'Espiões disfarçados de jornalistas', diz Milei sobre áudios vazados

Spagnuolo diz ainda que alertou o presidente sobre o caso. Ele, que também era advogado pessoal de Milei, foi demitido da agência.

Ex-diretor da Andis e sócios da distribuidora de medicamentos tiveram celulares apreendidos. A Suizo Argentina tem ligação com o assessor de Karina e com o presidente da Câmara dos Deputados.

Dez dias depois do primeiro vazamento, dois novos arquivos foram publicados pelo Carnaval. Em um deles, uma voz atribuída a Karina diz: "Não podemos entrar na briga. Temos de estar unidos". Já o outro, diz: "Então, aqui nem mesmo... porque, na verdade, eles não precisam estar aqui 24 horas por dia. Entro às 8h da manhã e saio às 11h da noite da Casa Rosada". Segundo o canal que divulgou os áudios, o arquivo completo tem cerca de 50 minutos.

Casa Rosada nega suborno

Porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, disse nas redes sociais que conversas foram gravadas e manipuladas para pressionar o Executivo. Segundo ele, a gravação foi ilegal e foi feita exclusivamente para desestabilizar o país com a aproximação das eleições.

Milei chamou Spagnuolo de mentiroso. "Vamos levar à Justiça e provar que ele mentiu", afirmou o presidente durante ato de campanha, na semana passada. Karina não se manifestou publicamente.