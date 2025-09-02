Maior do mundo? Montanha na China tem jazida de ouro avaliada em R$ 451 bi

Autoridades chinesas anunciaram, no final de 2024, a descoberta de um depósito de ouro considerado "supergigante". A reserva pode alcançar 1.100 toneladas e está avaliada em cerca de US$ 83 bilhões (cerca de 451 bilhões de reais).

O que aconteceu

A jazida foi localizada no campo de Wangu, na província de Hunan. Mais de 40 veias de ouro foram identificadas a até 2.000 metros de profundidade. Modelos 3D sugerem que o depósito pode se estender até 3.000 metros.

Segundo Chen Rulin, especialista em prospecção, a qualidade do minério impressiona. "Muitos núcleos de perfuração mostraram ouro visível", explicou à mídia estatal chinesa. A concentração máxima chegou a 138 gramas por tonelada de rocha.