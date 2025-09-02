Português é investigado por oferecer R$ 3.100 para quem matar brasileiros

português oferece 500 euros pela cabeça de brasileiros que vivem em Portugal.



isso reflete as políticas xenofóbicas e racistas que hoje saem do Parlamento e ganham força nas ruas pic.twitter.com/XNYgAdzP12 -- Stefani Costa (@sttefanicosta) August 30, 2025

Vídeo gerou revolta na comunidade brasileira que mora em Portugal. Fundadora da Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias, Sônia Gomes afirmou se tratar de um exemplo claro de xenofobia e disse ter acionado as autoridades portuguesas para que investiguem o caso.

"Expressão mais perversa da xenofobia". Foi assim que Ana Paula Costa, presidente da Casa do Brasil de Lisboa, definiu o vídeo. Para ela, a gravação é a representação "violenta e criminosa do discurso anti-imigração" que tem se tornado cada vez mais comum em Portugal.

Polícia investiga o caso. Ao UOL, a Polícia de Segurança Pública portuguesa informou que, assim que tomou conhecimento do vídeo, acionou o Núcleo de Cibercriminalidade do Departamento de Investigação Criminal, que já identificou o suspeito. "Neste momento, como se trata de um crime público, remetemos o caso às autoridades judiciais competentes", completou.

O UOL entrou em contato com o Ministério Público de Portugal, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil para questionar se a Embaixada brasileira em Portugal tomou alguma iniciativa, e aguarda resposta. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.

Legislação portuguesa pune o crime de discriminação. O artigo 240 do Código Penal do país prevê pena de prisão de seis meses a cinco anos de detenção para os crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência motivada pela cor, raça, origem étnica, religião, gênero ou orientação sexual.