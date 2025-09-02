Cientista diz que busca pelo Titanic escondia missão secreta da Guerra Fria

A Marinha também utilizaria o sistema para pesquisas e coleta de inteligência durante a Guerra Fria. Para além da busca pelo Titanic, o Argo seria útil para determinar por que o USS Thresher e o USS Scorpion, dois submarinos nucleares do país, afundaram no Atlântico na década de 1960.

O que as pessoas não sabiam na época, pelo menos muitas delas, era que a busca pelo Titanic era um disfarce para uma operação militar ultrassecreta que eu estava realizando como oficial de inteligência naval. Não queríamos que os soviéticos soubessem onde o submarino estava. Robert Ballard, à CNN

Robert Ballard mostra seu livro sobre a descoberta do Titanic Imagem: Bettmann Archive

Mapeamento de submarino ajudou a encontrar destroços. O oceanógrafo contou que teve um "momento de iluminação" ao mapear o submarino Scorpion. Seu campo de busca era uma trilha de 1,6 quilômetro de extensão, e não uma pequena área circular, como seria esperado.

Ballard notou que objetos mais pesados haviam afundado direto para o fundo do mar. Detritos mais leves, por sua vez, afundaram em um ritmo mais lento, e as correntes oceânicas os levaram para mais longe. O especialista identificou que o Titanic, que havia afundado em uma profundidade parecida à do Scorpion, teria um campo de detritos semelhante, se não maior. Por isso, dedicou as buscas a estes detritos espalhados, que seriam mais fáceis do que encontrar o casco e outras partes pesadas do navio.

Em 1985, o sistema Argo finalmente conseguiu encontrar e filmar o Titanic, em imagens preto e branco. Um sistema mais antigo, chamado Angus, captou imagens estáticas em tons de azul com um sistema de câmera de 35 milímetros. No ano seguinte, a equipe retornou ao local com câmeras coloridas e conseguiu filmar espaços do Titanic, como a piscina, a escadaria e a proa.