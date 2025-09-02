Juiz contraria Trump e bloqueia uso da Guarda Nacional na Califórnia

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi impedido hoje pela Justiça de usar a Guarda Nacional como polícia na Califórnia. Trump havia usado a força militar para reprimir protestos em defesa de imigrantes em Los Angeles em junho.

O que aconteceu

A Justiça da Califórnia determinou que Trump não pode usar a Guarda Nacional para exercer função de polícia no estado. A decisão do juiz federal Charles Breyer publicada hoje responde a um processo movido pelo governador da Califórnia, o democrata Gavin Newson, contra o governo federal.

Em junho deste ano, o governo federal enviou a Guarda Nacional para Los Angeles. Apesar da resistência do governador Gavin Newson, Trump ordenou que a força militar agisse na cidade para reprimir protestos que questionavam as ações ostensivas de detenção e deportação de imigrantes.