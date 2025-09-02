Trump diz que os EUA atiraram contra barco venezuelano envolvido em tráfico

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. -- Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Ataque pode aquecer ainda mais a tensão entre os EUA e Venezuela. O país norte-americano aumentou ainda mais sua mobilização naval na região com sete navios de guerra e até um submarino nuclear — justificada pelo governo como uma operação para combater os cartéis de drogas venezuelanos.

Nicolas Maduro denuncia ameaça à soberania. O presidente venezuelano, por sua vez, acredita que as tropas dos EUA tentam intimidar o país sul-americano, narrando que essa é a maior ameaça nos últimos cem anos.

Primeira aparição pública de Trump em uma semana

Esta é a primeira vez que Trump aparece publicamente desde que começaram a circular boatos sobre sua saúde. Notícias falsas sobre sua morte foram compartilhadas, mas ele relatou hoje que está bem. O evento foi anunciado para mudar a sede da Força Espacial norte-americana do Colorado para Huntsville, Alabama.