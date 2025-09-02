Assine UOL
Trump diz que os EUA atiraram contra barco venezuelano envolvido em tráfico

Do UOL, em São Paulo
Donald Trump fala à imprensa na Casa Branca em 14 de agosto de 2025
Donald Trump fala à imprensa na Casa Branca em 14 de agosto de 2025 Imagem: Mandel Ngan / AFP

O presidente Donald Trump disse hoje que os Estados Unidos dispararam tiros contra um barco da Venezuela envolvido em tráfico de drogas.

O que aconteceu

As forças militares dos EUA atiraram contra um navio venezuelano que ia em direção ao país, segundo o líder norte-americano. O relato aconteceu durante pronunciamento para a imprensa na tarde de hoje, no Salão Oval da Casa Branca.

Os EUA "dispararam num barco", disse Trump. O presidente não deu mais detalhes da operação que, segundo ele, interceptou o navio com uma grande carga de drogas no Caribe. Não se tem informações sobre mortes, tampouco sobre os envolvidos no transporte.

Ataque pode aquecer ainda mais a tensão entre os EUA e Venezuela. O país norte-americano aumentou ainda mais sua mobilização naval na região com sete navios de guerra e até um submarino nuclear — justificada pelo governo como uma operação para combater os cartéis de drogas venezuelanos.

Nicolas Maduro denuncia ameaça à soberania. O presidente venezuelano, por sua vez, acredita que as tropas dos EUA tentam intimidar o país sul-americano, narrando que essa é a maior ameaça nos últimos cem anos.

Primeira aparição pública de Trump em uma semana

Esta é a primeira vez que Trump aparece publicamente desde que começaram a circular boatos sobre sua saúde. Notícias falsas sobre sua morte foram compartilhadas, mas ele relatou hoje que está bem. O evento foi anunciado para mudar a sede da Força Espacial norte-americana do Colorado para Huntsville, Alabama.

Eu não fiz nada por dois dias e eles disseram que havia algo errado. Biden (ex-presidente) não fez nada por meses e ninguém nunca disse que havia algo de errado com ele, e sabemos que ele não estava na melhor forma.
Donald Trump

