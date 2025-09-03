Colapso Maia explicado? Novo estudo aponta 13 anos seguidos de seca severa

Esse cenário coincide com dados arqueológicos que revelam mudanças profundas na sociedade maia. Cidades de pedra no sul foram abandonadas. Dinastias inteiras chegaram ao fim. Grandes centros do norte, como Chichén Itzá, viram a construção de monumentos e inscrições parar repentinamente.

Declínio de uma civilização

Esse período da história maia tem sido motivo de fascinação por séculos. Houve múltiplas teorias sobre o que causou o colapso, como mudanças nas rotas comerciais, guerras ou secas severas, com base nas evidências arqueológicas deixadas pelos maias. Mas, nas últimas décadas, começamos a aprender bastante sobre o que aconteceu com os maias e por quê, ao combinar os dados arqueológicos com evidências climáticas quantificáveis Daniel H. James, autor principal do estudo, em comunicado

Desde os anos 1990, pesquisadores passaram a relacionar os registros climáticos com as datas gravadas em monumentos maias. Agora, com a análise detalhada das camadas da estalagmite, foi possível obter uma visão ainda mais precisa. As camadas anuais, de cerca de 1 mm, mostraram não só médias de chuva, mas também o impacto direto das secas nas estações chuvosas.

Não tem sido possível comparar diretamente a história de sítios maias individuais com o que sabíamos anteriormente sobre o registro climático. Sedimentos de lagos são ótimos quando se quer observar o panorama geral, mas as estalagmites nos permitem acessar os detalhes finos que estavam faltando Daniel H. James