Assine UOL
Internacional

Corte de R$ 2,2 bilhões em verbas de Harvard é ilegal, decide juíza

Colaboração para o UOL, de São Paulo
Campus da universidade de Harvard, em Cambridge, nos EUA
Campus da universidade de Harvard, em Cambridge, nos EUA Imagem: Joseph Prezioso - 15.abr.2025/AFP

Um tribunal de Boston, nos EUA, decidiu hoje que o congelamento de US$ 2,2 bilhões em fundos de pesquisa da Universidade Harvard pelo governo Trump contraria a liberdade de expressão, garantida pela Constituição norte-americana.

O que aconteceu

Corte de recursos foi justificado por antissemitismo. Para o presidente dos EUA, Donald Trump, manifestações a favor do povo palestino e críticas a Israel realizadas no campus foram antissemitas e a instituição errou ao não as repreender.

Decisão judicial argumentou que tanto o combate ao antissemitismo quanto a liberdade de expressão são legítimos. "Devemos lutar contra o antissemitismo, mas precisamos igualmente proteger nossos direitos, incluindo o direito à liberdade de expressão, e nenhum objetivo deve nem precisa ser sacrificado em detrimento do outro", escreveu a juíza Allison D. Burroughs, do Tribunal Distrital de Boston.

Difícil concluir qualquer coisa além de que os réus [governo dos EUA] usaram o antissemitismo como cortina de fumaça para um ataque direcionado e ideologicamente motivado às principais universidades deste país.
Juíza Allison D. Burroughs, em decisão

Harvard foi palco de protestos pró-Palestina por estudantes. O governo Trump e a reitoria da universidade tomaram ações desses protestos como antissemitas, e alguns alunos chegaram a ser suspensos. A instituição afirmou ter adotado importantes medidas nos últimos meses para combater o antissemitismo, e disse que está "em uma situação muito diferente da de um ano atrás".

Decisão cabe recurso, mas deve ajudar nas negociações um acordo entre Harvard e Trump. O presidente disse que não aceitaria "nada menos que US$ 500 milhões de Harvard".

Trump congelou US$ 2,2 bilhões em recursos para Harvard

Medida foi adotada depois que universidade se recusou a cumprir ordens da Casa Branca. No início de abril, o Departamento de Educação dos EUA fez uma série de exigências à direção da universidade, incluindo o fim de ações de diversidade e inclusão, e mudanças em programas que, segundo o governo, "alimentam o assédio antissemita".

Em resposta, Harvard disse que "não renunciaria à sua independência, nem aos direitos que a Constituição lhe garante". "Nem Harvard, nem nenhuma universidade privada pode permitir que o governo federal a controle. Harvard não está disposta a aceitar exigências que vão além da autoridade legítima desta administração ou de qualquer outra", disseram os advogados da instituição em carta enviada ao governo.

Continua após a publicidade

Governo, então, anunciou corte de verbas de pesquisa. "A interrupção do aprendizado que afetou os campi nos últimos anos é inaceitável. O assédio a estudantes judeus é intolerável", disse o governo, em comunicado, ao anunciar a medida.

Além de Harvard, outras instituições de ensino superior foram alvo. Entre elas estão a UCLA (Universidade da Califórnia, em Los Angeles e Columbia.

Agora, é tarefa dos tribunais intensificar a ação de forma semelhante, agir para proteger a liberdade acadêmica e a liberdade de expressão, conforme exigido pela Constituição, e garantir que pesquisas importantes não sejam indevidamente submetidas a rescisões de bolsas arbitrárias e processualmente ineficazes, mesmo que isso ponha em risco a ira de um governo comprometido com sua agenda, não importa o custo.
Juíza Allison D. Burroughs

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.