Corte de R$ 2,2 bilhões em verbas de Harvard é ilegal, decide juíza

Difícil concluir qualquer coisa além de que os réus [governo dos EUA] usaram o antissemitismo como cortina de fumaça para um ataque direcionado e ideologicamente motivado às principais universidades deste país.

Juíza Allison D. Burroughs, em decisão

Harvard foi palco de protestos pró-Palestina por estudantes. O governo Trump e a reitoria da universidade tomaram ações desses protestos como antissemitas, e alguns alunos chegaram a ser suspensos. A instituição afirmou ter adotado importantes medidas nos últimos meses para combater o antissemitismo, e disse que está "em uma situação muito diferente da de um ano atrás".

Decisão cabe recurso, mas deve ajudar nas negociações um acordo entre Harvard e Trump. O presidente disse que não aceitaria "nada menos que US$ 500 milhões de Harvard".

Trump congelou US$ 2,2 bilhões em recursos para Harvard

Medida foi adotada depois que universidade se recusou a cumprir ordens da Casa Branca. No início de abril, o Departamento de Educação dos EUA fez uma série de exigências à direção da universidade, incluindo o fim de ações de diversidade e inclusão, e mudanças em programas que, segundo o governo, "alimentam o assédio antissemita".

Em resposta, Harvard disse que "não renunciaria à sua independência, nem aos direitos que a Constituição lhe garante". "Nem Harvard, nem nenhuma universidade privada pode permitir que o governo federal a controle. Harvard não está disposta a aceitar exigências que vão além da autoridade legítima desta administração ou de qualquer outra", disseram os advogados da instituição em carta enviada ao governo.