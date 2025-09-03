Assine UOL
Internacional

Itamaraty diz que não há brasileiros entre vítimas do acidente em Lisboa

Do UOL, em São Paulo
Elevador da Glória descarrilha em Lisboa
Elevador da Glória descarrilha em Lisboa Imagem: Reprodução X

Até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas do descarrilamento do Elevador da Glória, em Lisboa. A informação foi dada pelo Itamaraty em nota. O acidente deixou ao menos 15 mortos e 18 feridos, segundo autoridades locais.

O que aconteceu

Ministério das Relações Exteriores do Brasil divulgou nota. De acordo com o texto, até agora não há registro de cidadãos brasileiros entre mortos ou feridos. "Ao expressar condolências às famílias das vítimas, o governo brasileiro manifesta sua solidariedade ao governo e ao povo de Portugal", escreveu a pasta.

Elevador da Glória descarrilhou no fim da tarde, horário local. O acidente ocorreu por volta das 18h em Lisboa (14h no horário de Brasília), no tradicional Elevador da Glória, que liga a região da Baixa ao Bairro Alto.

Autoridades confirmaram 15 mortos e 18 feridos. Segundo informações oficiais, o descarrilamento deixou 15 vítimas fatais e outras 18 pessoas machucadas.

Causas estão em investigação. O jornal português O Público informou que um cabo de segurança teria rompido, enquanto a emissora estatal RTP noticiou suspeita de falha nos freios.

Elevador da Glória funciona desde 1885. O funicular tem capacidade para 43 pessoas e liga a Praça dos Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto.

