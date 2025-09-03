Armas de guerra e parceria com PCC: conheça o Tren de Aragua, alvo dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que o país interceptou um barco venezuelano na região do Caribe, matando 11 pessoas. Segundo o governo norte-americano, a embarcação estava envolvida no tráfico de drogas e levava membros do grupo Tren de Aragua, formado em prisões do país latino e que teria atuação em diferentes países, inclusive no Brasil, com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

O que aconteceu

O Tren de Aragua surgiu com este nome entre 2013 e 2015. Segundo relatório publicado pelo portal Transparência Venezuela, no entanto, o grupo começou a operar antes deste período. O Tren de Aragua foi criado nos sindicatos de trabalhadores que atuavam na construção de um projeto ferroviário que nunca foi concluído. Hoje, o cartel conta com mais de 4.000 homens, tem à disposição armas de guerra e uma "estrutura hierárquica definida, clara e sólida".

Originalmente, tinha como líderes Johan José Romero, vulgo "Johan Petrica", e José Gabriel Álvarez Rojas, vulgo "el Chino Pradera". Rapidamente, a prisão venezuelana de Tocorón passou a servir como base das operações do grupo graças ao auxílio do então chefe da penitenciária, Héctor Rutherford Guerrero Flores, conhecido como "Niño Guerrero".