Milei enfrenta problemas de segurança em atos partidários

Um ato partidário que o presidente argentino Javier Milei lidera hoje virou alvo polêmica em torno de sua segurança. O evento será em um bairro da periferia da província de Buenos Aires, onde o governador opositor alertou para risco de violência.

O que aconteceu

O governador Axel Kicillof responsabilizou Milei por possíveis excessos. Ele pediu aos moradores de Moreno que não compareçam ao ato e se expressem apenas nas eleições. "Quero adverti-lo claramente: responsabilizo Milei por qualquer ato de desordem ou violência que possa ocorrer", disse na rede X o governador da província de Buenos Aires, o peronista Axel Kicillof, onde serão disputadas eleições legislativas no domingo.

Milei afirmou que corre risco de ser assassinado. Segundo ele, opositores tentam desestabilizar o governo com ataques políticos, econômicos e pessoais. "É no tudo ou nada e isso implica desde tentar destruir o programa econômico no Congresso a fazer manifestações violentas na rua ou tentar me matar", disse Milei ao podcast francês 21 News.