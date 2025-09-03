Funcionário da Petrobras morre após acidente em plataforma na Coreia do Sul

Um funcionário da Petrobras morreu hoje de manhã (horário de Brasília) em um acidente no estaleiro Hanwha, em Geoje, na Coreia do Sul.

O que aconteceu

Rodrigo Reis Barreto, 39, caiu no mar durante um teste de carga. Parte da estrutura da plataforma P-79 colapsou durante a inspeção técnica, procedimento padrão antes do envio das plataformas ao Brasil.

Barreto atuava como técnico de segurança na empresa desde 2011. Natural da Bahia, ele morava no Rio de Janeiro.