Por que a China comemora a derrota do Japão na 2ª Guerra Mundial?

Do UOL, em São Paulo
Guardas em torno da bandeira da China durante desfile do aniversário de 80 anos da vitória chinesa na Segunda Guerra
Guardas em torno da bandeira da China durante desfile do aniversário de 80 anos da vitória chinesa na Segunda Guerra Imagem: Chen Yehua/Xinhua

A China celebrou hoje o 80º aniversário de derrota do Japão na 2ª Guerra Mundial, com um grande desfile militar em Pequim. O evento contou com a participação do presidente russo, Vladimir Putin, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un. O país acredita que seu papel no conflito é subestimado.

Por que a China comemora derrota do Japão

China foi o primeiro país a entrar na Segunda Guerra. O país foi aliado dos EUA e do império britânico desde o episódio de Pearl Harbor, em 1941, até a rendição japonesa. No total, foram cerca de 14 milhões de japoneses mortos no conflito.

Confronto entre tropas levou à guerra sino-japonesa em 1937. Um ano depois, a situação na China foi classificada como desesperadora, já que boa parte do país estava nas mãos do Japão. Era o caso de regiões como Xangai, Nanjung e Wuhan.

Decisão do nacionalista Chiang Kai-shek mudou destino da Ásia. O líder, aliado aos comunistas, recuaram para o interior e não aceitaram se render. Se isso tivesse acontecido, o Japão teria controlado o país por gerações —impactando a 2ª Guerra.

Quando o conflito atingiu o nível mundial, os aliados ocidentais se uniram à China contra o Japão. No entanto, o poderio de menos recursos levou a divergências em relação as contribuições na guerra: para os aliados, libertar a Europa do nazismo era prioridade; para a China, era ser resistente e manter a luta contra o Japão.

China tinha exército mais fraco porque tropas foram sacrificadas em batalhas. E o país se sentia injustiçado por aguentar os fardos dos grandes aliados, como EUA, Reino Unido e até a URSS, mesmo sem ter os mesmos recursos de guerra.

Derrota do Japão não dependeu exclusivamente da China. No entanto, o país fez grandes contribuições para o desfecho a favor dos aliados. Mantendo grande parte das tropas japonesas em seu território, o país serviu de exemplo mostrando que era possível lutar com o ocidente e se opor ao imperialismo. A China acredita que sua atuação na 2ª Guerra é subestimada.

Hoje, comemoração tem motivos simbólicos e estratégicos. A China apresentou hoje drones submarinos, mísseis de grande porte e novas armas a laser, uma demonstração de força em um momento de tensões crescentes com os Estados Unidos.

*Com informações da RFI e Reuters

