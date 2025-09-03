Por que a China comemora a derrota do Japão na 2ª Guerra Mundial?

Decisão do nacionalista Chiang Kai-shek mudou destino da Ásia. O líder, aliado aos comunistas, recuaram para o interior e não aceitaram se render. Se isso tivesse acontecido, o Japão teria controlado o país por gerações —impactando a 2ª Guerra.

Quando o conflito atingiu o nível mundial, os aliados ocidentais se uniram à China contra o Japão. No entanto, o poderio de menos recursos levou a divergências em relação as contribuições na guerra: para os aliados, libertar a Europa do nazismo era prioridade; para a China, era ser resistente e manter a luta contra o Japão.

China tinha exército mais fraco porque tropas foram sacrificadas em batalhas. E o país se sentia injustiçado por aguentar os fardos dos grandes aliados, como EUA, Reino Unido e até a URSS, mesmo sem ter os mesmos recursos de guerra.

Derrota do Japão não dependeu exclusivamente da China. No entanto, o país fez grandes contribuições para o desfecho a favor dos aliados. Mantendo grande parte das tropas japonesas em seu território, o país serviu de exemplo mostrando que era possível lutar com o ocidente e se opor ao imperialismo. A China acredita que sua atuação na 2ª Guerra é subestimada.

Hoje, comemoração tem motivos simbólicos e estratégicos. A China apresentou hoje drones submarinos, mísseis de grande porte e novas armas a laser, uma demonstração de força em um momento de tensões crescentes com os Estados Unidos.

*Com informações da RFI e Reuters