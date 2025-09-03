Português que ofereceu R$ 3.000 por morte de brasileiros é denunciado ao MP

Legislação portuguesa prevê punição por crime de discriminação. O artigo 240 do Código Penal do país prevê pena de prisão de seis meses a cinco anos de detenção para os crimes de discriminação e incitamento ao ódio e à violência motivada pela cor, raça, origem étnica, religião, gênero ou orientação sexual.

O UOL entrou em contato com o Ministério Público de Portugal, mas não obteve retorno. A reportagem também procurou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil para questionar se a Embaixada brasileira em Portugal tomou alguma iniciativa, e aguarda resposta. Em ambos os casos, o espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o caso

Português ofereceu 500 euros (cerca de R$ 3.100 na atual cotação) por "cada cabeça de brasileiro" que lhe for entregue. Em vídeo publicado nas redes sociais, que rapidamente viralizou, João Oliveira, morador da cidade de Aveiro, refere-se aos brasileiros que moram em Portugal como "zukas" e "raça maldita".

Oliveira diz que é para matar tanto os brasileiros que estão em situação legal no país quanto os ilegais. "Tenho aqui esta nota [ele mostra a cédula de 500 euros] para fazer o seguinte: a cada português que me trouxer a cabeça de um brasileiro, desses zukas a viver em Portugal, a cada cabeça que trouxer, cortada rente ao pescoço, eu pago 500 euros por cada cabeça".

Vídeo gerou revolta na comunidade brasileira que mora em Portugal. Fundadora da Associação de Apoio a Emigrantes, Imigrantes e Famílias, Sônia Gomes afirmou se tratar de um exemplo claro de xenofobia e disse ter acionado as autoridades portuguesas para que investiguem o caso.