Governo da Flórida diz que vai acabar com vacina infantil obrigatória

Retirada da obrigatoriedade de algumas vacinas terá de passar pela Assembleia Legislativa da Flórida. Segundo Ladapo, o estado poderá tirar a obrigatoriedade de alguns imunizantes infantis por conta própria. Para outros, os deputados terão de votar. Ele destacou que as exigências de "todas" as vacinas serão banidas.

Assim, vacinas como a de sarampo, hepatite B, tétano e poliomielite deixarão de ser exigidas por escolas e creches públicas. Se a promessa se concretizar, a Flórida será o primeiro estado norte-americano a retirar a exigência de vacinar crianças.

Governador da Flórida, Ron DeSantis, ainda anunciou a criação da comissão "Make America Healthy Again" (tornar a América saudável novamente, na tradução livre) no âmbito estadual. A medida foi inspirada em iniciativas semelhantes promovidas pelo secretário de Saúde e Serviços Humanos dos EUA, Robert F. Kennedy Jr.

Flórida está alinhada com o governo federal

Governo Trump tem promovido mudanças radicais na política federal de vacinas e de saúde como um todo. Entre elas está a retirada das recomendações da vacina contra a covid-19 para mulheres grávidas e crianças saudáveis, em maio.

Kennedy também já demitiu uma série de líderes e conselheiros de agências federais. Ele colocou no lugar pessoas conhecidas por serem anti-vacina e negacionistas.