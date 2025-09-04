Dois brasileiros estão entre feridos de acidente com bondinho em Portugal

Ontem, autoridade brasileira havia dito que brasileiros não estavam entre as vítimas. A informação mudou na tarde de hoje.

Além dos brasileiros, há vítimas de diversas nacionalidades. Entre eles havia dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano.

Polícia Judiciária do país cria canal para familiares. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil postou nas redes informações de uma linha direta, com um número e o endereço de emailchefepiquetelx@pj.pt ,para que familiares de feridos e mortos e autoridades possam obter mais informações. "A Polícia Judiciária exprime a sua profunda consternação e solidariedade para com as vítimas e seus familiares", disse.

Órgãos de investigação vão divulgar conclusões iniciais amanhã."O Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos e Ferroviários (GPIAAF), em conjunto com a Polícia Judiciária e a Autoridade para as Condições do Trabalho, concluiu a recolha de provas no local" e que vai publicar as descobertas iniciais e os próximos passos da investigação.

Atração turística foi inaugurada em 1885

Bondinho é uma das principais atrações turísticas portuguesas. Lisboa tem diversos coletivos do tipo espalhados pela cidade. O da Glória, onde aconteceu o acidente, é um ponto histórico e foi inaugurado em 1885.