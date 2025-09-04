Elevador da Glória: o que provocou o acidente com mortos em Lisboa

Lisboa viveu nesta quarta-feira (3) uma das maiores tragédias de sua história recente. Por volta das 18h, o Elevador da Glória, um dos pontos turísticos da capital portuguesa, descarrilou e deixou 16 mortes e 21 feridos.

O que aconteceu

Relatos iniciais apontam que a ruptura de um cabo de segurança provocou a queda brusca de duas das cabines do Elevador da Glória. Segundo informações preliminares divulgadas pelo jornal português Público, o rompimento do cabo de segurança que conecta as duas cabines do sistema e garante o contrapeso entre elas causou a tragédia. Com a quebra, uma das cabines, que se encontrava junto à Praça dos Restauradores, desceu abruptamente entre um e 2 metros até atingir o limite inferior dos trilhos.

Uma cabine teve danos leves, enquanto a outra descarrilou e causou as mortes. O impacto, embora brusco, não provocou o descarrilamento total e resultou na maior parte dos ferimentos leves registrados. Já a cabine que fazia o percurso de descida se descontrolou e descarrilou em uma curva, tombando e colidindo contra um edifício.