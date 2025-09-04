Idosos, crianças e mães: maioria dos 6 mil palestinos presos são civis

Mulher estava desorientada, não conseguia se lembrar da idade e pensava ainda estar em Gaza, segundo médico militar de centro de detenção israelense. O profissional, que atendeu Fahamiya depois que ela se feriu em uma cerca dentro da prisão, foi uma das fontes ouvidas durante a apuração. Fotografias confirmam a presença dele no campo de Anatot, para onde milhares de palestinos foram levados nos últimos dois anos.

Lembro-me de ela mancando muito em direção à clínica. E ela é classificada como combatente ilegal. A forma como esse rótulo é usado é insana. Médico militar israelense, em relato à investigação

Exército israelense alegou que idosa foi alvo "com base em informações específicas e pessoais sobre ela", mas reconheceu que prisão não deveria ter acontecido. "A detenção não foi apropriada e foi o resultado de um erro de julgamento local e isolado", disseram os militares aos veículos internacionais, acrescentando que "indivíduos com condições médicas ou mesmo deficiências ainda podem estar envolvidos em terrorismo", citando o ex-chefe militar do Hamas, Mohammed Deif.

Outra prisão revelada foi de uma mãe de crianças pequenas. Abeer Ghaban, de 40 anos, presa com Khalidi em Israel, foi separada da filha de 10 anos e de dois meninos de 9 e 7, quando foi detida em um posto de controle israelense em dezembro de 2023. Embora ainda fosse casada no papel, ela criava os filhos sozinha, então, quando foi levada, as crianças ficaram desamparadas.

Durante interrogatório, palestina entendeu que militares israelenses haviam confundido seu marido, um agricultor, com um membro do Hamas de mesmo nome. Um dos interrogadores reconheceu o erro após comparar fotografias, segundo ela, mas mesmo assim Abeer permaneceu presa por mais seis semanas.

Quando foi liberada, após 53 dias de prisão, Abeer encontrou filhos pedindo dinheiro na rua. "Eles estavam vivos, mas ver o estado em que ficaram por 53 dias sem mim me destruiu", relatou.