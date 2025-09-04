Portugal declara luto após acidente com bondinho que deixou 17 mortos

Portugal decretou luto oficial no país após um acidente com o Elevador da Glória matar 17 pessoas e deixar outras 21 feridas.

O que aconteceu

Há suspeitas de que cabo de sustentação tenha rompido. A polícia investiga as causas do acidente, mas relatos preliminares indicam que um dos cabos que sustentava o bondinho tenha se rompido.

O veículo descarrilou, tombou e se chocou com um edifício. As autoridades suspenderam operação de outras linhas de bondinho