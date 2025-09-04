Portugal declara luto após acidente com bondinho que deixou 17 mortos

Portugal decretou luto oficial no país após um acidente com o Elevador da Glória matar 17 pessoas e deixar outras 21 feridas.
O que aconteceu
Há suspeitas de que cabo de sustentação tenha rompido. A polícia investiga as causas do acidente, mas relatos preliminares indicam que um dos cabos que sustentava o bondinho tenha se rompido.
O veículo descarrilou, tombou e se chocou com um edifício. As autoridades suspenderam operação de outras linhas de bondinho
Vítimas são de diferentes nacionalidades. Durante a madrugada de hoje, mais duas pessoas morreram. O total de mortos chega a 17 e o de feridos, a 21. Entre as vítimas havia dois espanhóis, dois alemães, uma francesa, um italiano, um suíço, um canadense, um coreano, um marroquino e um cabo-verdiano. O jornal português Publico afirma que um brasileiro se feriu de maneira leve, foi levado ao hospital Amadora Sintra e liberado.
Bondinho é uma das principais atrações turísticas portuguesas. Lisboa tem diversos coletivos do tipo espalhados pela cidade. O da Glória, onde aconteceu o acidente, é um ponto histórico e foi inaugurado em 1885.
Sistema funciona com dois bondes. No local, dois funiculares atuam ao mesmo tempo com um contra-peso. Enquanto um desce, o peso puxa o outro morro acima, pelos cabos de aço.
*Com informações de AFP
