Recado ao Ocidente: o que significa roupa de Xi Jinping no desfile militar

A roupa simbolizaria o fim do "século da humilhação" e o renascimento chinês. O professor João Rafael Morais, do Instituto de Estudos Estratégicos da UFF (Universidade Federal Fluminense), explica que a vestimenta remete a 1949, ano em que o Partido Comunista assumiu o poder e declarou o encerramento do período de derrotas e intervenções estrangeiras iniciado no século 19. "Quando Xi usa essa roupa, ele convida o mundo a olhar para a China como civilização única, não como cópia do Ocidente", diz.

Recado ao Ocidente

O uniforme teria sido recado ao exterior e sinal de resistência ao Ocidente. Para o professor Paulo Watanabe, da Universidade São Judas, a escolha se insere em um movimento de pan-asianismo liderado por China e Rússia. "A China não passará por nenhum movimento político de ocidentalização que lhe seja imposto, como aconteceu com o Japão", afirma.

A roupa reforça Xi como líder central do Partido e da diplomacia chinesa. Watanabe acrescenta que o presidente "é visto como um líder forte dentro do Partido Comunista Chinês e consegue centralizar muito bem o sentido da diplomacia chinesa".

Vestimenta marca ruptura estética com padrões ocidentais. O pesquisador Leonardo Paz, do Instituto de Estudos Estratégicos da FGV (Fundação Getúlio Vargas), lembra que líderes em diferentes regiões já recorreram a trajes tradicionais para afirmar identidade própria. "Xi evoca continuidade ideológica, mas também a singularidade chinesa diante de uma ordem internacional dominada culturalmente pelo Ocidente", explica.

O gesto de Xi se compara a líderes como Evo Morales, Fidel Castro e Gaddafi. Paz lembra que todos recorreram à roupa como forma de expressão política. "Na Bolívia, Evo Morales usava batas indígenas; em Cuba, Fidel Castro aparecia de uniforme militar; na Líbia, Gaddafi tinha trajes típicos. Todos recorriam à roupa como símbolo político, e Xi faz o mesmo ao usar um uniforme que remete ao Partido Comunista", diz.