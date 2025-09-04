Do sul dos EUA a SP: cidade fundada por americanos já teve festa polêmica

A Villa Americana, hoje a cidade de Americana (SP), nasceu nos entornos da Estrada de Ferro para escoar a produção dos americanos de Santa Bárbara D'Oeste Imagem: Domínio Público

A Guerra de Secessão foi um conflito que quase rachou os EUA em torno da questão escravocrata. O sul do país, que queria preservar a escravidão, defendia o seu avanço para os territórios do oeste, enquanto os estados do norte (chamados de a União) queria impedir que os novos territórios recém-anexados se tornassem escravocratas também e colocava o sistema em risco a longo prazo.

Com a guerra, o sul separou-se do norte e formou uma nova república: a Confederação (ou Estados Confederados da América). No entanto, diante de sua derrota nos campos de batalha, a Confederação não durou.

Capela do Cemitério do Campo (também conhecido como Cemitério dos Americanos), em Santa Bárbara d'Oeste Imagem: Felipe Attílio/Creative Commons

Após o conflito, os sulistas escravocratas tiveram que se reincorporar aos EUA ou deixá-lo. Este período, a reconstrução, foi especialmente difícil economicamente para a região com a libertação dos escravizados no pós-guerra. Assim, inicialmente, cerca de 2.700 americanos vieram parar no Brasil, com pelo menos 800 deles na província de São Paulo, segundo artigo da pesquisadora Letícia Aguiar, mestre em ciências econômicas pela Unicamp.

O que os americanos vieram fazer no Brasil?

A imigração dos confederados para o interior de São Paulo foi estimulada pelo Império Brasileiro, que queria alavancar a produção de algodão para exportar às indústrias inglesas. Esta era a mesma produção que eles já realizavam no sul dos EUA, mas não viam mais condições após o conflito. Na época, o Brasil ainda escravocrata era boa ideia: documentos históricos sugerem que Dom Pedro 2º ofereceu traslado gratuito do porto, isenção de serviço militar, entre outros "mimos" pela vinda deles.