'Como cápsula do tempo': família visita casa fechada há 20 anos no Líbano

Para ajudá-lo, devido ao idioma, um primo escrevia para ele, em árabe, o nome e endereço dos clientes, além do número de prestações em que a mercadoria seria vendida. Segundo Yas, foi assistindo à TV e lendo jornal que Ahmad aprendeu português.

Yas e sua família visitando a casa onde seu pai nasceu no Líbano Imagem: Acervo pessoal

De volta ao Líbano

A influenciadora conta que sempre sonhou em fazer uma viagem ao Líbano com o pai. "Alguns tios e meus avós chegaram a visitar o país novamente, mas ele não. Era um sonho nosso levá-lo de volta às origens —e, para mim e meu irmão, também seria a primeira vez", diz.

Quase que a viagem deu errado. Duas semanas antes do embarque, Israel e Irã começaram um conflito, o que preocupou a família. Mas, com o cessar-fogo, eles decidiram manter os planos.