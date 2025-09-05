Prédio inovador promete conseguir abrigar 9 milhões de pessoas de uma vez

A Arábia Saudita prepara um dos projetos mais ousados do mundo: a construção de um arranha-céu de 170 quilômetros de extensão no meio do deserto. Batizado de The Line, ele será parte do megacomplexo Neom e promete abrigar até 9 milhões de pessoas.

O que aconteceu

O projeto é ambicioso. Anunciado inicialmente em 2017 e detalhado em 2022, ele é idealizado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, que trata a obra como "sua pirâmide". O custo está estimado em valores que variam entre US$ 500 bilhões e US$ 1 trilhão (cerca de R$ 2,6 a R$ 5,2 trilhões).

A estrutura impressiona. O The Line terá 500 metros de altura, 200 metros de largura e 170 km de comprimento, formada por duas torres paralelas espelhadas, conectadas por passarelas e divididas em bairros. De tão longo, o prédio precisou levar em conta até a curvatura da Terra para o planejamento da obra.