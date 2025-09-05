Venezuela condena ação dos EUA que matou 11 em navio no Caribe: 'Massacre'

O ministro do interior da Venezuela, Diosdado Cabello, classificou como um "massacre ilegal" e uma afronta ao direito internacional o ataque dos Estados Unidos que deixou 11 mortos em um navio na última terça.

O que aconteceu

Cabello condenou o ataque e disse que se trata de uma violação do direito internacional. Em seu programa semanal de TV anteontem, o ministro afirmou que a operação dos EUA não representou justiça, mas sim "barbárie".