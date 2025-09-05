Milagre no Brasil: quem é santo 'millennial' que será canonizado pelo papa

A família de Matheus diz que ele foi curado após tocar em uma peça de roupa que teria o sangue do italiano. Em 2013, o padre Marcelo Tenório, da paróquia São Sebastião, trouxe da Itália para Campo Grande um pedaço de uma camiseta que supostamente pertenceu a Carlo Acutis. O líder religioso pediu para que os fiéis fizessem um pedido de milagre durante uma missa.

Segundo o relato da família, na ocasião, Matheus perguntou ao avô o que era um "milagre''. "É quando você deseja muito uma coisa do fundo do seu coração e se realiza'', teria respondido à criança. O menino, então, estendeu os braços para tocar na relíquia e pediu para "parar de vomitar". Após o episódio, a avó ficou impressionada com a mudança do menino e resolveu refazer os exames, que não mostraram mais a lesão. Hoje com 15 anos, Matheus vive com a família em Goiás e guarda um quadro de Carlo Acutis com ele.

O segundo milagre atribuído a Acutis foi a cura de uma mulher chamada Valeria Valverde. A costarriquenha de 21 anos entrou em coma após um acidente de bicicleta em Florença, na Itália, no qual ela bateu a cabeça gravemente.

A mãe de Valéria fez uma peregrinação a Assis para rezar pela cura da filha no túmulo do beato Carlo Acutis. Ela deixou um bilhete escrito e, no mesmo dia, Valéria começou a respirar sozinha. No dia seguinte, recuperou o uso dos membros superiores e parcialmente a fala.

O processo de beatificação de Carlo Acutis começou a tramitar no Vaticano em 2013. Na primeira etapa de reconhecimento, o jovem foi intitulado "Servo de Deus". Em 2018, foi considerado venerável pelo Papa e, em 2020, foi beatificado após o reconhecimento de um milagre.

Em maio do ano passado, o papa Francisco autorizou o início do processo de canonização do garoto. O Vaticano reconheceu o segundo milagre do beato, uma das condições para ser considerado santo. Em comemoração à canonização, o Vaticano lançará um selo especial, com a imagem do jovem Acutis.