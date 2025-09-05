Em crise com Venezuela, Trump envia caças para 'combater cartéis no Caribe'

Os Estados Unidos ordenaram o envio de 10 caças F-35 para um aeródromo em Porto Rico, sob o pretexto de combater cartéis de drogas na região do Caribe, em meio à escalada de tensões com a Venezuela.

O que aconteceu

Caças serão enviados à base norte-americana em Porto Rico, onde os EUA já têm navios de guerra mobilizados. A ordem dada pelo governo Donald Trump ocorre em um momento de tensões entre os EUA e o presidente venezuelano, Nicolás Maduro. As informações são da agência Reuters.

Os 10 caças deverão chegar ao sul do Caribe até final da próxima semana. Gestão Trump justifica que presença militar no Caribe é para combater cartéis latino-americanos.