Empresa diz que bondinho da Glória passou por vistorias em 2022 e 2024

Custo de manutenção dobrou em dez anos. De acordo com Bogas, a Carris duplicou os gastos em manutenção nos bondes que administra em Lisboa, entre 2015 e 2025, mas disse não poder afirmar o valor preciso. Ele também disse que o aumento ocorreu junto ao maior número de passageiros e nível de operações.

Família de funcionário morto vai receber assistência da empresa. André Marques, que trabalhava há 15 anos na Carris e era operador de um dos bondes, foi uma das vítimas do descarrilamento. Bogas disse que ele deixa uma esposa e dois filhos pequenos que "receberão apoio psicológico e material".

Todos os elevadores da cidade estão suspensos. Famosos destinos turísticos em Lisboa, os bondinhos estão suspensos na cidade após o ocorrido para inspeções técnicas previstas para ocorrer nos próximos dias. "É uma situação inimaginável, inusitada. Se fosse algo evidente, já saberíamos", disse o chefe. Ele completou que a empresa quer ter acesso ao veículo que descarrilou para só depois ter uma conclusão do caso e saber quais medidas adotar. "A segurança é prioridade da Carris desde o início e seremos intransigentes na causa e responsabilidade. Em breve apresentaremos conclusões do inquérito".

Tragédia fez vítimas de várias partes do mundo

Vítimas são de oito nacionalidades. A Polícia Judiciária de Lisboa, que investiga as causas do acidente, divulgou hoje a nacionalidade das 16 vítimas: cinco portugueses, dois sul-coreanos, um suíço, três britânicos, dois canadenses, um ucraniano, um americano e um francês.

Cidadão alemão anteriormente dado como morto está vivo. Em nota, as autoridades afirmam que um dos passageiros da Alemanha que teria morrido está sendo tratado no Hospital de São José.