De Olho no Mundo

Israel intensifica ataques em Gaza

Do UOL
Prédio Mushtaha, 2º maior de Gaza, é bombardeado por Israel
Prédio Mushtaha, 2º maior de Gaza, é bombardeado por Israel Imagem: Omar Al-Qattaa/AFP

Bombardeios do exército israelense

  • Reação internacional: Washington e a ONU negociam um plano de reconstrução e possível reconhecimento do Estado palestino antes da assembleia geral, para evitar um racha diplomático.
  • Reféns em vídeo: O Hamas divulgou vídeo de dois israelenses sequestrados pedindo libertação; famílias clamam por negociação enquanto extremistas pregam ocupação total.

ICE faz megaoperação em fábrica da Hyundai

Putin rejeita força internacional para a Ucrânia

  • Ameaça russa: Depois de cúpula em Paris em que aliados planejaram uma força de "reasseguro" para a Ucrânia, Putin alertou que qualquer tropa estrangeira será alvo e rejeitou a presença ocidental.
  • Sinais de impasse: Ele descartou diálogo com Zelensky e acusou europeus de prolongarem a guerra, embora elogie Trump; aliados afirmam que objetivo é garantir segurança à Ucrânia.

Proposta bilionária para Elon Musk na Tesla

  • Superprêmio para Musk: O conselho da Tesla quer pagar US$ 1 trilhão em ações a Elon Musk se ele atingir 12 metas, como multiplicar por oito o valor da empresa e vender milhões de carros e robôs.
  • Críticas ao pacote: Musk não terá salário; receberá ações conforme metas, mas analistas acham exagero e apontam queda nas vendas e desgaste da marca.

Emprego nos EUA desacelera

  • Mercado em marcha lenta: Os EUA criaram só 22 mil vagas em agosto e o desemprego subiu a 4,3%; tarifas e repressão migratória de Trump esfriam o mercado e acendem alerta.
  • Preocupação econômica: Economistas apontam cortes industriais e demissões; governo prevê revisões otimistas, mas analistas veem sinais de estagnação.

