Lula diz a Von der Leyen que quer assinar acordo UE-Mercosul ainda este ano

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) espera que o acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia (UE) seja assinado "no fim deste ano", segundo afirmou hoje à presidente da Comissão Europeia, braço executivo da UE.
O que aconteceu
Lula manifestou em conversa com a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, a expectativa de que a assinatura do acordo entre Mercosul e União Europeia aconteça até o final do ano. A informação foi divulgada em nota oficial do Palácio do Planalto. "O presidente Lula e a presidenta von der Leyen também reiteraram seu compromisso com o multilateralismo e com uma ordem internacional mais justa e pacífica", acrescenta a nota.
Lula e Von der Leyen conversaram ao telefone. Em nota, o Palácio do Planalto informou que os líderes falaram por cerca de 20 minutos sobre a relação entre o Brasil e a União Europeia, com foco no avanço do acordo comercial, além de temas da agenda internacional, como clima e comércio global.
Telefonema ocorreu dois dias depois de o bloco europeu ter dado um passo importante para a ratificação do acordo de livre comércio. A Comissão Europeia pôs em andamento, esta semana, o processo de ratificação do tratado comercial.
Acordo precisa ser aprovado pelos países dos dois blocos. Na Europa, ele precisa da aprovação dos 27 países membros, além do Parlamento Europeu. Na América do Sul o acordo precisa passar pelos Congressos de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai.
Se aprovado, acordo criará maior zona de livre comércio do mundo. Ele abrangerá um mercado de mais de 700 milhões de consumidores, e estreitará as relações entre dois blocos formados por países democráticos.
No entanto, tratado enfrenta resistências. A França, o maior produtor de carne bovina da UE classificou o acordo como "inaceitável" dizendo que não leva em consideração exigências ambientais na produção agrícola e industrial. O presidente Lula rebate, afirmando que a França é protecionista sobre seus interesses agrícolas.
Agricultores europeus protestam contra importação de commodities sul-americanas baratas. Segundo eles, estes produtos não atendem aos padrões de segurança alimentar e ecológicos da UE. A Comissão Europeia negou que esse seja o caso.
Por outro lado, Alemanha e Espanha acreditam que acordo compensa perdas de comércio devido às tarifas de Trump. Eles também apontam para os benefícios agrícolas, já que o acordo ofereceria maior acesso e tarifas mais baixas para queijos, presunto e vinho da UE.
Lula e Von der Leyen acreditam que parceria é importante. Segundo o Planalto, ambos os líderes classificaram a parceria birregional como estratégica, especialmente "diante do momento de incerteza e desestruturação do comércio internacional". O brasileiro também enfatizou a Von der Leyen que eventuais salvaguardas ou regulamentações adotadas unilateralmente pela UE devem estar em conformidade com o conteúdo pactuado entre os blocos
*Com informações da AFP, DW e Agência Brasil
