Trump muda nome do Pentágono para Departamento de Guerra: 'Mais apropriado'

Hegseth afirmou que mudança vai "restaurar o espírito guerreiro" nas Forças Armadas. "Vamos passar para a ofensiva, não ficar apenas na defesa. Letalidade máxima, não legalidade tímida", disse o secretário.

Manobra tira Congresso da jogada

Alterações de nomes de departamentos só podem ser feitas com aval do Congresso. Para que os congressistas não precisassem aprovar, o novo nome foi incluído como um nome secundário.

Decreto assinado por Trump orienta Hegseth a realizar troca definitiva. A Casa Branca informou, em comunicado, que o texto instrui o secretário a realizar o processo junto ao legislativo, para que o departamento seja definitivamente renomeado.

Site e redes sociais do órgão já exibem novo nome. Ao acessar o site defense.gov, os internautas são redirecionados para o war.gov. Os perfis nas redes sociais também foram alterados.

Por que Trump quis renomear o Departamento de Defesa?

Nome anterior era "muito defensivo", disse Trump. Para ele, o termo "departamento de Guerra" transmite "uma mensagem mais forte de prontidão e determinação". A declaração foi dada por Trump em 25 de agosto, durante coletiva de imprensa.